«Мы живём с позитивом, в любом случае». Кононов обратился к болельщикам «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов обратился к болельщикам автозаводцев на фоне неудачного старта в нынешнем сезоне Лиги Pari. Чёрно-белые находится на 16-м месте с одним очком в активе.

— Олег Георгиевич, болельщики «Торпедо» очень переживают. Что вы можете им сказать? Какое-то пожелание?

— Вера и терпение — это всё, что нам нужно сейчас. Есть такой период, когда у команды не всё идёт хорошо, в отличие от прошлого года, когда у нас всё было гладко. Но то, что я вижу и ощущаю по игрокам, говорит о том, что у нас собирается команда с хорошим потенциалом. Сейчас самое главное — это психологическая устойчивость и вера в то, что ты делаешь. Если болельщики будут в нас верить, это придаст игрокам ещё больше сил и воодушевления. Однако если ситуация будет другой, будем верить только в себя, в своей раздевалке. А мы однозначно верим, что всё равно добьёмся своего. Мне не стыдно за эти четыре игры в том плане, что по игре мы не уступили ни одной команде. Стандартные положения и реализация хромают — да, эти ошибки сказались на результатах.

Я верю, что ребята в следующих играх вытащат и результат, и победы будут. Мы здесь собрались — я имею в виду тренерский штаб и игроки — не для того, чтобы быть мальчиками для битья. Этого не будет. Однозначно. Я понимаю, что сейчас время такое, где всегда ищут крайних и делают из этого очень много негатива. И с негативом живут. Мы живём с позитивом, в любом случае. И верим в то, всё у нас в дальнейшем наладится, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.