Деменко: увольнение Семака из «Зенита» будет ошибкой — он контролирует ситуацию

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном увольнении Сергея Семака с поста главного тренера сине-бело-голубых. После четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает восьмое место.

«У «Зенита» один из лучших составов в чемпионате, однако команда даже не может обыграть «Ахмат». По лицу Сергея Богдановича видно, что он сам в недоумении и не понимает, что происходит с командой. Мне кажется, что в коллективе всё складывается не так, как хотелось бы. Тот же Вендел пропустил подготовку, но при этом сразу играет в составе. Это отрицательно воспринимают другие футболисты. Однако увольнение Семака из «Зенита» будет ошибкой руководства клуба. Он контролирует ситуацию, но полностью не может повлиять на игру Вендела или другого игрока команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

