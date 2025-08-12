Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно подробное расписание осенних матчей сборной России по футболу

Стало известно подробное расписание осенних матчей сборной России по футболу
Комментарии

Пресс-служба сборной России по футболу в телеграм-канале опубликовала расписание шести осенних товарищеских матчей национальной команды.

4 сентября (четверг)

Россия — Иордания (Москва, «Лукойл Арена»)

7 сентября (воскресенье)

Катар — Россия (Эр-Райян, «Аль-Садд»)

10 октября (пятница)

Россия — Иран (Волгоград, «Волгоград Арена»)

14 октября (вторник)

Россия — Боливия (Москва, стадион «Динамо»)

12 ноября (среда)

Россия — Перу (Санкт-Петербург, «Газпром Арена»)

15 ноября (суббота)

Россия — Чили (Сочи, «Фишт»).

Последние товарищеские матчи сборная России под руководством Валерия Карпина провела в июне — с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Материалы по теме
Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?
Путин и Трамп встречаются уже на этой неделе. Куда успевают заявиться команды из России?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android