«Манчестер Юнайтед» объявил номер, под которым будет играть Шешко

Новоиспечённый нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко будет выступать в составе «красных дьяволов» под 30-м игровым номером. Об этом информирует официальный сайт английского гранда.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе словенского футболиста в субботу, 9 августа. Он подписал контракт, рассчитанный до июня 2030 года. Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего форварда за € 85 млн, из которых € 76,5 млн – фиксированные выплаты и € 8,5 млн – бонусы.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: