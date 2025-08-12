Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Сочи» перешёл в словенский клуб «Мура» на правах аренды

Нападающий «Сочи» перешёл в словенский клуб «Мура» на правах аренды
Белорусский полузащитник «Сочи» Роман Пасевич продолжит карьеру в словенском клубе «Мура», сообщается на сайте южан.

25-летний футболист будет выступать за клуб из чемпионата Словении до конца сезона-2025/2026.

В составе «Сочи» Пасевич провёл 15 матчей и забил два гола, один из которых — в стыковом матче с «Пари НН». В этом сезоне полузащитник не появлялся на поле. Ранее хавбек в России защищал цвета «Уфы».

В прошлом сезоне «Мура» заняла седьмое место в таблице чемпионата Словении, в котором участвуют 10 команд. В текущем розыгрыше по итогам четырёх туров клуб идёт девятым. «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ.

