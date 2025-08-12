«Манчестер Юнайтед» показал третью форму на сезон-2025/2026 с отсылками к 90-м

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовал изображения третьего игрового комплекта на сезон-2025/2026.

Фото: manutd.com

Данная форма является отсылкой к гостевому комплекту манкунианцев, который они использовали с 1993 по 1995 год. Футболка выполнена в чёрном цвете, эмблема клуба заключена в щит с сине-жёлтой окантовкой. Акценты этих цветов присутствуют также на воротнике и на манжетах рукавов. Форма расчерчена широкими продольными полосами разных оттенков чёрного. В этом же цвете выполнены шорты и гетры.

«Манчестер Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги 17 августа домашней игрой с «Арсеналом».