Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Экс-тренер «Торпедо» Колыванов: вполне возможно, что Кононова скоро отправят в отставку

Экс-тренер «Торпедо» Колыванов: вполне возможно, что Кононова скоро отправят в отставку
Комментарии

Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов допустил, что Олега Кононова, возглавляющего московский клуб на текущий момент, могут уволить в скором времени.

— «Торпедо» скосило исключение из РПЛ?
— Давай не будем. Это какой-то детский сад. У «Торпедо» хорошая команда. Понятно, что исключение из РПЛ — неприятно, но клуб сам был виноват в этом. Зачем сейчас говорить, влияет ли это на результаты? Вполне возможно, что Кононова скоро отправят в отставку, ведь в четырёх турах всего одно очко. Может быть, подождут ещё пару матчей, — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
