Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдора Чалова обокрали на одном из пляжей Греции — ANT News

Фёдора Чалова обокрали на одном из пляжей Греции — ANT News
Комментарии

Российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова обворовали на одном из греческих пляжей, сообщает ANT News.

По данным источника, в воскресенье, 10 августа, Чалова обокрали на пляже в Халкидиках, куда он приехал отдохнуть. Неизвестные взломали его автомобиль, припаркованный на бесплатной парковке на пляже «Миконьятика» в Неа-Калликратии. Вернувшись, футболист обнаружил, что преступники украли сумку с € 200 и документами.

Отмечается, что Чалов обратился в полицию Неа Калликратии.

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Чалов и Оздоев вошли в заявку ПАОКа на отборочный матч Лиги Европы с «Вольфсбергом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android