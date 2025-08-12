Opta: шансы «Барселоны» на выигрыш Ла Лиги составляют 46,5%, «Реала» — 32,1%

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в испанской Примере сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Барселоны» составляет 46,5%. Шансы мадридского «Реала» выиграть титул оцениваются в 32,1%, а столичного «Атлетико» — в 11,7%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Испании сезона-2025/2026:

«Барселона» — 46,5%; «Реал» Мадрид — 32,1%; «Атлетико» Мадрид — 11,7%; «Вильярреал» — 3,7%; «Атлетик» Бильбао — 2,9%; «Бетис» — 0,9%; «Осасуна» — 0,5%; «Сельта» — 0,4%; «Реал Сосьедад» — 0,4%; «Валенсия» — 0,2%.

В минувшем сезоне чемпионат Испании выиграла «Барселона», заработавшая 88 очков. «Реал» занял второе место (84).

