Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Opta: шансы «Барселоны» на выигрыш Ла Лиги составляют 46,5%, «Реала» — 32,1%

Opta: шансы «Барселоны» на выигрыш Ла Лиги составляют 46,5%, «Реала» — 32,1%
Комментарии

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в испанской Примере сезона-2025/2026. Вероятность триумфа «Барселоны» составляет 46,5%. Шансы мадридского «Реала» выиграть титул оцениваются в 32,1%, а столичного «Атлетико» — в 11,7%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Испании сезона-2025/2026:

  1. «Барселона» — 46,5%;
  2. «Реал» Мадрид — 32,1%;
  3. «Атлетико» Мадрид — 11,7%;
  4. «Вильярреал» — 3,7%;
  5. «Атлетик» Бильбао — 2,9%;
  6. «Бетис» — 0,9%;
  7. «Осасуна» — 0,5%;
  8. «Сельта» — 0,4%;
  9. «Реал Сосьедад» — 0,4%;
  10. «Валенсия» — 0,2%.

В минувшем сезоне чемпионат Испании выиграла «Барселона», заработавшая 88 очков. «Реал» занял второе место (84).

Материалы по теме
RFEF одобрила проведение матча Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» в США — Mundo Deportivo
Материалы по теме
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге
«Реал» Хаби Алонсо на шаг впереди «Барселоны». Чего ждать от нового сезона в Ла Лиге

«Барселона» на чемпионском параде:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android