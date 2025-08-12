Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов: отставка Станковича из «Спартака» неизбежна. Куда ещё тянуть?

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

«Отставка Станковича из «Спартака» неизбежна. Куда ещё тянуть? Он после матча с «Локомотивом» сказал, что есть третий тип тренеров, которые сами уходят из клуба. Станкович был честным большим футболистом, поэтому ему самому нужно просто принять решение об уходе, потому что он и сам понимает, что не тянет. До сих пор непонятно, почему Станкович остался в «Спартаке» с весны, ведь он её завалил.

Нет российских тренеров, которые в состоянии вытянуть «Спартак», опять будут кого-то везти из-за рубежа. Есть Риера, который очень сильно работает. В прошлом сезоне он довёл «Целе» до 1/4 финала Лиги конференций, где команда проиграла «Фиорентине», и сейчас словенцы одолели «Лугано» со счётом 5:0. Он сам русскоговорящий, поэтому это серьёзный тренер», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

