Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Акрон» — ЦСКА: Мусаев сравнял счёт в матче на 70-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

На 70-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил равновесие.

Ранее, на 53-й минуте, счёт в игре открыл нападающий хозяев Солтмурад Бакаев.

В матче 1-го тура ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Локомотив», а «Акрон» с таким же счётом победил «Балтику».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
