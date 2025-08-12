Фото: результативная ошибка Торопа в матче ЦСКА с «Акроном» в Кубке России

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп сделал передачу на нападающего «Акрона» Солтмурада Бакаева на 53-й минуте очного матча команд во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Футболист тольяттинской команды перебросил голкипера красно-синих и открыл счёт во встрече.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов.

В матче 1-го тура ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Локомотив», а «Акрон» с таким же счётом победил «Балтику».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны.

Самые титулованные футбольные клубы России: