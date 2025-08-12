Нападающий Борха Иглесиас вернулся в «Сельту»

«Сельта» на официальном сайте объявила о трансфере нападающего Борхи Иглесиаса, который ранее принадлежал «Бетису».

Футболист подписал с командой из Галисии трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на один сезон.

Иглесиас является воспитанником «Вильярреала», «Валенсии» и других испанских команд. Он уже выступал за основную команду «Сельты» с 2014 по 2018 год, а также в прошлом сезоне в рамках аренды. Помимо этого, в послужном списке Борхи есть «Сарагоса», «Эспаньол» и «Байер». Футболист также проводил матчи за сборную Испании.

В 39 играх прошлого клубного сезона нападающий забил 11 голов и отдал три голевые передачи.