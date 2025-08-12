«Кристал Пэлас» раскритиковал CAS и УЕФА после запрета на участие в Лиге Европы

«Кристал Пэлас» раскритиковал Спортивный арбитражный суд (CAS) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после запрета на участие клуба в Лиге Европы.

«Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер клуба Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который также отобрался в турнир. CAS подтвердил участие «Лиона» в еврокубке.

«В то время, когда мы должны праздновать победу в Кубке Англии на «Уэмбли», решение УЕФА, а затем и Спортивного арбитражного суда показывает, что спортивные заслуги теряют всякий смысл.

Когда мы взяли Кубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» в тот знаменательный майский день, наш тренер и игроки заслужили право играть в Лиге Европы. Но нам отказали в этой возможности.

Похоже, что некоторые клубы, организации и отдельные лица обладают уникальной привилегией и властью.

Это растущее нездоровое влияние разрушило надежды и мечты болельщиков «Кристал Пэлас» и не сулит ничего хорошего амбициозным командам по всей Европе, борющимся за прогресс, когда правила и санкции применяются неравномерно и самым вопиющим образом.

Многоклубные структуры прикрываются ширмой, в то время как такие клубы, как наш, не имеющие никакого отношения ни к одному другому клубу, лишены возможности играть в том же турнире.

Усугубляя несправедливость, клубы, имеющие, по всей видимости, значительные неформальные соглашения друг с другом, также имеют право участвовать в соревнованиях и, возможно, даже играть друг против друга.

Мы уважаем членов трибунала CAS, однако этот процесс разработан таким образом, чтобы серьёзно ограничить и, в нашем случае, сделать практически невозможным справедливое слушание.

Отказ в удовлетворении всех запросов на раскрытие информации для получения переписки между заинтересованными сторонами, отказ в предоставлении свидетельских показаний от причастных лиц, а также общее отсутствие формальностей и уважения к закону означают, что решения не могут быть должным образом оспорены, что приводит к предопределённым результатам.

Решение УЕФА имеет более широкие последствия для управления спортом. Сочетание плохо продуманных правил и их неравного применения означает, что наши замечательные болельщики будут лишены возможности увидеть, как эта команда впервые в истории будет участвовать в Лиге Европы.

Это должно стать поворотным моментом для футбола.

УЕФА должен выполнить свои обязанности и принять последовательные правила, которые должным образом доводятся до сведения и применяются, предусматривают разумные сроки устранения неопределённости и последовательные санкции, обеспечивая равное отношение ко всем клубам и надлежащую процедуру апелляции.

Европейский суд ясно дал понять, что подобные решения в будущем станут подвергаться более пристальному вниманию со стороны национальных судов. Только тогда каждой команде будут обеспечены справедливость и надлежащая правовая процедура.

Мы продолжаем консультироваться с юристами по поводу дальнейших шагов, но будем выступать в Лиге конференций с той же решимостью и волей к победе, которые характеризуют этот невероятный клуб», — говорится на сайте «Кристал Пэлас».