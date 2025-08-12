Белоус рассказал, что нужно сделать Минспорта для роста российских игроков в РПЛ

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением относительно мер, способствующих росту российских футболистов в Мир РПЛ.

«Что касается нового лимита на легионеров и потолка зарплат в РПЛ, есть много народных мудростей из-за излишней инициативы. Мне кажется, это инициатива ради инициативы. Нужно понимать, что на сегодняшний день со многими иностранными футболистами заключены контракты на несколько лет. Сегодня государственным властям было бы неплохо стремиться к тому, чтобы РПЛ состояла из частных клубов, таких как «Краснодар» и «Акрон». Но прежде всего Минспорта нужно регулировать детско-юношеский футбол и строительство инфраструктуры, которой катастрофически не хватает. Если мы построили девять стадионов к чемпионату мира, это не значит, что у нас всё хорошо. Это капля в море — у нас должно быть сотни таких стадионов! А также должна быть хорошая подготовка детских тренеров с достойной зарплатой.

По сути, профессиональный футбол — индустрия развлечений. Было бы неправильно, если бы его регулировало государство. Но при этом министерству нужно сделать так, чтобы профессиональный футбол не брал государственные деньги и соответствовал финансовому принципу фэйр-плей. То есть клубы сколько зарабатывают, столько и тратят. В таком случае бюджеты команд резко упадут, не будет больших зарплат и к нам не поедут легионеры. Это обеспечит естественный рост российских футболистов», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.