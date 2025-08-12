Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Амкала»: готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи

Комментарии

Главный тренер медийного клуба «Амкал» Виталий Панов заявил, что его команда готова сыграть с петербургским «Зенитом».

«Амкал», кстати, только за сыграть с «Зенитом». Мы готовы к такому матчу. Вот мы играли с «Краснодаром», а он стал чемпионом. Сыграли с ЦСКА, а они взяли Суперкубок России. Так что обращайтесь, кто хочет стать чемпионом или выиграть Кубок России», — приводит слова Панова Legalbet.

В марте 2025 года «Краснодар» разгромил «Амкал» со счётом 6:1 в товарищеском матче. В июне медиакоманда со счётом 0:4 уступила ЦСКА. В мае «быки» стали чемпионами России, а в июле армейцы взяли Суперкубок страны.

