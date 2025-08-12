Полузащитник «Милана» Салемакерс: Модрич — игрок с особенными качествами

Бельгийский полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс поделился впечатлениями от работы с новичком команды Лукой Модричем.

«С первого тренировочного занятия становится ясно, что это игрок с особенными качествами, мы очень рады, что он с нами. Надеемся, что он принесёт много пользы, а мы приложим все усилия, чтобы помочь ему блистать на поле», — приводит слова Салемакерса Football Italia со ссылкой на The Italian Football Podcast.

Напомним, 39-летний Модрич подписал контракт с «Миланом» 14 июля 2025 года на один сезон с возможностью продления ещё на год. Последние 13 лет полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват взял 27 трофеев.