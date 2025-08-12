Максим Деменко считает, что «Спартаку» нужна отставка Станковича

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко завяил, что красно-белым необходимо уволить главного тренера Деяна Станковича. Московский клуб набрал четыре очка в четырёх турах и идёт 11-м в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Спартаку» нужна отставка Станковича. Он постоянно говорит о проблемах в команде, но разве не тренер должен решать их? Станкович — главный тренер, под которого берут определённых футболистов, поэтому именно он должен со всем разбираться. Такими словами серб сам себя ставит в неудобную ситуацию», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.