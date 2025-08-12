Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Деменко считает, что «Спартаку» нужна отставка Станковича

Максим Деменко считает, что «Спартаку» нужна отставка Станковича
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко завяил, что красно-белым необходимо уволить главного тренера Деяна Станковича. Московский клуб набрал четыре очка в четырёх турах и идёт 11-м в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Спартаку» нужна отставка Станковича. Он постоянно говорит о проблемах в команде, но разве не тренер должен решать их? Станкович — главный тренер, под которого берут определённых футболистов, поэтому именно он должен со всем разбираться. Такими словами серб сам себя ставит в неудобную ситуацию», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше
Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android