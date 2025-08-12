ЦСКА потерпел первое поражение при тренере Фабио Челестини
ЦСКА впервые проиграл официальный матч под руководством тренера Фабио Челестини. Сегодня, 12 августа, армейцы уступили тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 1:1 (4:5 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54' 1:1 Мусаев – 70'
Ранее под руководством Челестини ЦСКА взял Суперкубок России, одолев «Краснодар» (1:0), в РПЛ сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1), обыграл «Ахмат» (2:1) и «Рубин» (5:1). А в Кубке России победил «Локомотив» (2:1). От «Акрона» армейцы потерпели первое поражение в сезоне.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы под руководством Марко Николича одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).
