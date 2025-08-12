Скидки
ЦСКА потерпел первое поражение при тренере Фабио Челестини

ЦСКА потерпел первое поражение при тренере Фабио Челестини
ЦСКА впервые проиграл официальный матч под руководством тренера Фабио Челестини. Сегодня, 12 августа, армейцы уступили тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти встречи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 1:1 (4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

Ранее под руководством Челестини ЦСКА взял Суперкубок России, одолев «Краснодар» (1:0), в РПЛ сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1), обыграл «Ахмат» (2:1) и «Рубин» (5:1). А в Кубке России победил «Локомотив» (2:1). От «Акрона» армейцы потерпели первое поражение в сезоне.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы под руководством Марко Николича одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

