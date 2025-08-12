«Зенит» — «Рубин»: после первого тайма счёт 0:0
Поделиться
В эти минуты идёт перерыв матча 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань). Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан (Москва). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».
Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70' 2:0 Кассьерра – 78' 3:0 Шилов – 83'
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2025
-
20:46
-
20:38
-
20:37
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:21
-
19:20
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:42
-
18:40
-
18:38