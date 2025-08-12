«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Ман Сити» на правах аренды

«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Джека Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Вингер будет выступать под 18-м игровым номером.

Ранее появилась информация, что соглашение предусматривает аренду Грилиша на сезон с возможностью выкупа за £ 50 млн (€ 57,7 млн). Решение о будущем переходе также будет зависеть от желания самого футболиста.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 28 млн.

