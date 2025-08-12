Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Ман Сити» на правах аренды

«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Ман Сити» на правах аренды
Комментарии

«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Джека Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Вингер будет выступать под 18-м игровым номером.

Ранее появилась информация, что соглашение предусматривает аренду Грилиша на сезон с возможностью выкупа за £ 50 млн (€ 57,7 млн). Решение о будущем переходе также будет зависеть от желания самого футболиста.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Джек Грилиш прошёл медосмотр для перехода в «Эвертон» — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android