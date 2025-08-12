Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Белоус: «Спартаку» поможет только отставка Станковича — поведение тренеров позорит клуб

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус полагает, что отставка Деяна Станковича с поста главного тренера команды может помочь клубу исправить турнирное положение.

«Время Станковича в «Спартаке» толком и не наступало. Я не знаю, как руководство клуба выбирает таких тренеров! По каким критериям? Это же катастрофа! Это говорит о том, что в «Спартаке» нет вертикали власти и генеральный менеджер не управляет тренерским штабом — они сами по себе. Это легко исправить благодаря жёсткой системе штрафов в клубе. Поведение тренерского штаба просто позорит «Спартак». Мы вспоминаем «Спартак» Старостина, Бескова и Романцева. А это что такое?

На сегодняшний момент вся эта недисциплинированность передаётся футболистам, отсюда красные карточки. Руководству клуба нужно задуматься: в рукаве должно быть несколько кандидатур на замену этому тренерскому штабу. «Спартаку» поможет только отставка Станковича. Уже прошло межсезонье и четыре тура — с этим тренерским штабом всё понятно. Были куплены футболисты очень хорошего уровня, но команды просто нет. «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом и в прошлом сезоне взял серебро, поэтому у тренерского штаба огромный кредит доверия. Однако у Станковича с его тренерским штабом в «Спартаке» его попросту нет», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Станкович душит «Спартак» своими эмоциями. Метод Анчелотти подошёл бы клубу лучше
