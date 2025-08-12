Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смольников: РПЛ нельзя сокращать. С 14 командами будет совсем не интересно

Смольников: РПЛ нельзя сокращать. С 14 командами будет совсем не интересно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Игорь Смольников заявил, что состав участников чемпионата России нельзя сокращать.

— Какое идеальное количество команд в РПЛ? Может, стоит сократить из-за участившихся финансовых проблем, скандалов?
— Сокращать нельзя. 14 команд — будет совсем неинтересно. У нас страна большая. Возможно, в будущем чуть-чуть расширят лигу до 18. Потом, со временем, можно будет сказать, насколько это правильный шаг или нет. Сложно говорить об этом, но надо пробовать. Проблемы клубов в первую очередь влияют на их репутацию, а не лиги. Лига должна внимательно за этим следить, чтобы не допускать такие моменты, исправлять ошибки. Раз инцидент с «Химками» случился, лучше его не повторять. Всегда будет что-то случаться, однако руководство лиги хочет сделать чемпионат лучше», — приводит слова Смольникова Legalbet.

Материалы по теме
Эксклюзив
Максим Деменко считает, что «Спартаку» нужна отставка Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android