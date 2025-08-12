Смольников: РПЛ нельзя сокращать. С 14 командами будет совсем не интересно

Бывший футболист «Зенита» Игорь Смольников заявил, что состав участников чемпионата России нельзя сокращать.

— Какое идеальное количество команд в РПЛ? Может, стоит сократить из-за участившихся финансовых проблем, скандалов?

— Сокращать нельзя. 14 команд — будет совсем неинтересно. У нас страна большая. Возможно, в будущем чуть-чуть расширят лигу до 18. Потом, со временем, можно будет сказать, насколько это правильный шаг или нет. Сложно говорить об этом, но надо пробовать. Проблемы клубов в первую очередь влияют на их репутацию, а не лиги. Лига должна внимательно за этим следить, чтобы не допускать такие моменты, исправлять ошибки. Раз инцидент с «Химками» случился, лучше его не повторять. Всегда будет что-то случаться, однако руководство лиги хочет сделать чемпионат лучше», — приводит слова Смольникова Legalbet.