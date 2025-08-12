«Даже не поверил». Дмитриев вспомнил, при каких обстоятельствах перешёл в «Спартак»

21-летний полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев вспомнил, как узнал о своём переходе в московский клуб. Футболист пополнил состав красно-белых в июле 2024 года, перейдя из «Урала».

— В позапрошлом сезоне я выступал за «Урал», потом агент сообщил, что есть интерес от «Спартака». Дальше были сборы, несколько матчей в ФНЛ. И тут снова агент сообщает: «Со «Спартаком» всё получилось, нужно собирать вещи». Я даже не поверил, переспросил. Даже когда прилетел подписывать контракт, до последнего не верилось.

Мы сразу обговорили, что поеду в аренду, потому что я молодой футболист, мне нужно играть. Понимал, что на тот момент провёл только один сезон в РПЛ, и было маловероятно, что буду получать достаточно практики в «Спартаке». Поэтому полностью поддержал аренду в «Крылья». И очень рад, что всё так сложилось. Провёл год в Самаре — в отличной команде с сильным тренером. Это дало мне ещё больше уверенности в том, что смогу себя здесь показать.

Мне как атакующему футболисту нравилось играть в «Крыльях»: мы старались больше контролировать мяч. Понятно, это не всегда получалось, но стремились проводить быстрые атаки, активно использовали фланги. Считаю, добился прогресса за этот год. Чувствовал доверие от Игоря Витальевича Осинькина, это важно.

Были отрезки, когда вокруг клуба ходили разные слухи. Однако мы старались не обращать внимания на это, играть в футбол, доказывать результатом. Сейчас в «Крыльях» многое поменялось, но старт сезона получился очень удачным. Парни молодцы.

Первое время в «Спартаке» мне очень помогал Даня Зорин; мы с ним давно знакомы, пересекались в сборной. С Даней Денисовым в одно время занимались в СШОР «Зенит». Он постарше, однако мы знали друг друга.

А с Ильёй Помазуном вместе играли за «Урал» — клуб, в котором я провёл свой первый сезон на высоком уровне и за которым по-прежнему слежу. С Ильёй у нас вообще много общего. Наши отцы не только играли за «Спартак», но и вместе работали в начале 2010-х в питерском «Динамо», — приводит слова Дмитриева сайт «Спартака».