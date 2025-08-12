Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арне Слот: если ты стал чемпионом, каждый изо всех сил будет стремиться тебя обыграть

Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, какие выводы может извлечь его команда из поражения от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.) в матче за Суперкубок Англии.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Кристал Пэлас» занял 12-е место в прошлом сезоне — это очень хорошая команда, в конце предыдущего чемпионата они так здорово играли, что, возможно, заслужили занять и более высокую строчку в турнирной таблице.

Но если 12-я команда чемпионата способна создать вам такие трудности, то нужно понимать, что вас ждёт в Премьер-лиге, соперники это осознают. Те, кто играет в этом чемпионате дольше, могут подтвердить, что если ты стал чемпионом, носишь футболку «Ливерпуля», то каждый изо всех сил будет стремиться тебя одолеть, мы должны быть к этому готовы в большей степени, чем в этом матче», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

