Арне Слот: если ты стал чемпионом, каждый изо всех сил будет стремиться тебя обыграть

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, какие выводы может извлечь его команда из поражения от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.) в матче за Суперкубок Англии.

«Кристал Пэлас» занял 12-е место в прошлом сезоне — это очень хорошая команда, в конце предыдущего чемпионата они так здорово играли, что, возможно, заслужили занять и более высокую строчку в турнирной таблице.

Но если 12-я команда чемпионата способна создать вам такие трудности, то нужно понимать, что вас ждёт в Премьер-лиге, соперники это осознают. Те, кто играет в этом чемпионате дольше, могут подтвердить, что если ты стал чемпионом, носишь футболку «Ливерпуля», то каждый изо всех сил будет стремиться тебя одолеть, мы должны быть к этому готовы в большей степени, чем в этом матче», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.