Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет подписать Доннарумму в качестве преемника Куртуа — Football Espana

Мадридский «Реал» рассматривает итальянского вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму в качестве долгосрочной замены Тибо Куртуа, сообщает Football Espana.

По данным источника, «сливочные» следят за ситуацией с Доннаруммой, который близок к уходу из «ПСЖ» этим летом. «Реал» заинтересован в голкипере, его хотят подписать в качестве свободного агента следующим летом, когда истечёт срок его контракта с парижанами. Ранее «Реал» заключил с Тибо Куртуа новый двухлетний контракт, но в конце предстоящего сезона бельгийцу исполнится 34 года, так что Доннарумму рассматривают в качестве его преемника.

Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года. По данным источника, между игроком и клубом нет договорённости о продолжении сотрудничества.

9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». СМИ отмечали, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.

