Смолов сыграет за «БроукБойз» в матче Кубка России с курским «Авангардом»

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов подтвердил, что сыграет за медийную команду «БроукБойз» в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с курским «Авангардом», который состоится 21 августа.

Фото: Телеграм-канал «Броуки︱Broke Boys FC»

«Да, я буду играть за «БроукБойз», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Краснодар». В составе «быков» Смолов стал чемпионом России. В сезоне-2024/2025 35-летний форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

