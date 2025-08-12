Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов сыграет за «БроукБойз» в матче Кубка России с курским «Авангардом»

Смолов сыграет за «БроукБойз» в матче Кубка России с курским «Авангардом»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов подтвердил, что сыграет за медийную команду «БроукБойз» в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с курским «Авангардом», который состоится 21 августа.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Телеграм-канал «Броуки︱Broke Boys FC»

«Да, я буду играть за «БроукБойз», — сказал Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Краснодар». В составе «быков» Смолов стал чемпионом России. В сезоне-2024/2025 35-летний форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Фото
Смолов опубликовал пост после победы «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android