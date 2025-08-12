Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити», если «Галатасарай» подпишет Эдерсона — Романо

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может пополнить состав «Манчестер Сити», если «Галатасарай» оформит трансфер вратаря «горожан» Эдерсона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, турецкий клуб уже обсуждает с манкунианцами возможный трансфер бразильского вратаря, Доннарумму клуб из Стамбула не рассматривает в качестве потенциального новичка команды. Переговоры о трансфере Эдерсона продвигаются активно, что может поспособствовать переходу итальянского голкипера в коллектив английской Премьер-лиги.

Напомним, контракт Доннаруммы с «ПСЖ» истекает летом 2026 года.