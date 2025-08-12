Скидки
«Спартак» может побороться с «Зенитом» за полузащитника из Серии А — CdS

«Спартак» может побороться с «Зенитом» за полузащитника из Серии А — CdS
Московский «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Фиорентины» Лукасу Бельтрану. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, ранее заинтересованность 24-летним футболистом также проявлял «Зенит».

Подчёркивается, что «фиалки» уже отказали «Фламенго» в трансфере Бельтрана, однако бразильский клуб может вернуться в ближайшее время с предложением в € 15 млн с учётом бонусов.

В сезоне-2024/2025 Бельтран провёл 47 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

