Челестини высказался о поражении ЦСКА в матче Кубка России с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о проигрыше красно-синих в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

– Как оцените дебют новичков?

— Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с «Рубином», там у нас реализация была 100-процентная.

В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь по пенальти или страдает реализация, в итоге ты не выигрываешь матч.

– На ваш взгляд, почему были настолько неэффективны?

— А почему мы были тогда эффективны с «Рубином»? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьёшь три раза и забиваешь сразу три гола. С каким счётом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с «Рубином». В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов. Нам теперь необходимо ещё поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

