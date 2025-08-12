Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини высказался о поражении ЦСКА в матче Кубка России с «Акроном»

Челестини высказался о поражении ЦСКА в матче Кубка России с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о проигрыше красно-синих в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

– Как оцените дебют новичков?
— Первый тайм мы хорошо играли, но реализация немного подкачала. Если вспомните матч с «Рубином», там у нас реализация была 100-процентная.

В этой встрече моя команда доминировала, играла в футбол, но мы не были столь эффективны в реализации. Если не забиваешь по пенальти или страдает реализация, в итоге ты не выигрываешь матч.

– На ваш взгляд, почему были настолько неэффективны?
— А почему мы были тогда эффективны с «Рубином»? Вот это и называется футболом. Иногда ты бьёшь три раза и забиваешь сразу три гола. С каким счётом мы должны были побеждать? Мы создали гораздо больше моментов, чем в матче с «Рубином». В двух метрах от линии ворот мяч ходил.

Я доволен тем, как играла команда. Молодые игроки, в первый раз играют вместе. Они доминировали в матче, играли в футбол, создавали моменты. Соответственно, в этом плане я доволен, они показали хороший, содержательный футбол с большим обилием моментов. Нам теперь необходимо ещё поработать, мы знаем, что надо исправлять. Вот эту эффективность реализации моментов в завершающей стадии. В целом расстраивает, что мы не смогли реализовать наши моменты, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА потерпел первое поражение при тренере Фабио Челестини

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android