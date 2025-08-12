Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Рубин»: гол Даку отменили на 62-й минуте

«Зенит» — «Рубин»: гол Даку отменили на 62-й минуте
В эти минуты идёт матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань). Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан (Москва). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Кассьерра – 70'     2:0 Кассьерра – 78'     3:0 Шилов – 83'    

На 62-й минуте Мирлинд Даку открыл счёт в этой игре и вывел «Рубин» вперёд, но взятие ворот отменили, поскольку в одном из предыдущих эпизодов защитник казанцев Егор Тесленко сыграл рукой.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
