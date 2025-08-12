Тренер «Акрона» Тедеев: ЦСКА на сегодня показывает лучший футбол

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:4 пен.).

«Очень тяжёлая игра. Я скажу так: ЦСКА на сегодня показывает лучший футбол. У них очень мастеровитые футболисты, нам приходилось играть много в обороне. Прессинг был не самый лучший. Но именно после него мы забили. Я доволен, что футболисты терпели и солидно выиграли на футбольном поле», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы под руководством Марко Николича одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).