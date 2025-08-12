Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Моуринью припёрт к стенке». Комментатор Okko Чепурин — об игре в квалификации ЛЧ

Аудио-версия:
Комментатор Okko Павел Чепурин высказался об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом», который состоится сегодня, 12 августа.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Перерыв
2 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Ватанабэ – 41'     1:1 Браун – 44'     2:1 Дуран – 45+2'    

«Первый матч между «Фейеноордом» Робина ван Перси и «Фенербахче» Жозе Моуринью получился ярким на события (2:1. — Прим. «Чемпионата»), а концовка — так вообще огненная: казалось, «Фенер» увозит устраивающую его ничью благодаря «пушке» Амрабата на 86-й минуте. Но радость Моуринью и Ко была недолгой — на 90+1-й минуте Хадж Мусса снова вывел «Фейеноорд» вперёд и заставил Моуринью почувствовать себя Станковичем: никогда не радуйся раньше времени.

Моуринью пообещал, что в ответной игре в Кадыкее голландцев «ждёт ад». А как иначе? «Фенербахче» не видел Лиги чемпионов — страшно представить! — уже 17 лет, чемпионом в последний раз был в 2014-м, и Моуринью едва ли приблизил светлые времена — первый год у него получился так себе: без чемпионства, без ЛЧ, без трофеев, но с массой скандалов. Наблюдать за этим интересно, только в роли нейтрального болельщика.

Так что Моуринью припёрт к стенке — сегодня нужно проходить «Фейеноорд», даже если голландцы окажутся термостойкими. Иначе Моуринью самого сожгут на костре», — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

