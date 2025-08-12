«Моуринью припёрт к стенке». Комментатор Okko Чепурин — об игре в квалификации ЛЧ

Комментатор Okko Павел Чепурин высказался об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Фейеноордом», который состоится сегодня, 12 августа.

«Первый матч между «Фейеноордом» Робина ван Перси и «Фенербахче» Жозе Моуринью получился ярким на события (2:1. — Прим. «Чемпионата»), а концовка — так вообще огненная: казалось, «Фенер» увозит устраивающую его ничью благодаря «пушке» Амрабата на 86-й минуте. Но радость Моуринью и Ко была недолгой — на 90+1-й минуте Хадж Мусса снова вывел «Фейеноорд» вперёд и заставил Моуринью почувствовать себя Станковичем: никогда не радуйся раньше времени.

Моуринью пообещал, что в ответной игре в Кадыкее голландцев «ждёт ад». А как иначе? «Фенербахче» не видел Лиги чемпионов — страшно представить! — уже 17 лет, чемпионом в последний раз был в 2014-м, и Моуринью едва ли приблизил светлые времена — первый год у него получился так себе: без чемпионства, без ЛЧ, без трофеев, но с массой скандалов. Наблюдать за этим интересно, только в роли нейтрального болельщика.

Так что Моуринью припёрт к стенке — сегодня нужно проходить «Фейеноорд», даже если голландцы окажутся термостойкими. Иначе Моуринью самого сожгут на костре», — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

