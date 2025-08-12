Вратарь «Акрона» Васютин прокомментировал победную серию пенальти в матче с ЦСКА

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:4 пен.).

«Самые приятные эмоции от возвращения в стартовый состав. Ещё и выиграли, всё здорово! Конечно, я готовился к серии пенальти с ЦСКА, всегда так делаю. Но неважно, сколько я отбил, главное — мы выиграли. Все в команде меня поздравили и поблагодарили, да и у самого приятные ощущения, когда ты действительно вовлечён, когда есть работа», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы под руководством Марко Николича одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).