«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 12 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня московский «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун (вратарь), Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.

«Динамо» (Махачкала): Волк (вратарь), Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Ш. Гаджиев, Сердеров.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».