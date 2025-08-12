В ПАОКе отреагировали на то, что Чалова обокрали в Греции

Представитель пресс‑службы ПАОКа заявил, что российский нападающий Фёдор Чалов получает поддержку после кражи у него личных вещей, необходимые документы для участия в гостевом матче Лиги Европы у футболиста имеются.

Ранее издание ANT News сообщило, что неизвестные взломали автомобиль, арендованный Чаловым, на парковке у пляжа и украли сумку с € 200 и документами. Футболист сообщил о случившемся в полицию.

«Такой инцидент действительно произошёл, но случай не очень серьёзный. С Фёдором всё в порядке, у него есть необходимые документы для участия в квалификации Лиги Европы в матче с «Вольфсбергом», который состоится в четверг в Австрии.

ПАОК всегда поддерживает игроков, здесь никто не чувствует себя одиноким!» — приводит «Матч ТВ» слова представителя пресс-службы ПАОКа.

Ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы «Вольфсберг» — ПАОК состоится 14 августа. Первая игра завершилась со счётом 0:0.