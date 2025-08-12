Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Васютин: не удивлён беспроигрышной серией команды на старте сезона

Вратарь «Акрона» Васютин: не удивлён беспроигрышной серией команды на старте сезона
Комментарии

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о беспроигрышной серии тольяттинской команды на старте нынешнего сезона. Сегодня, 12 августа, «Акрон» в серии пенальти победил ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

«Не удивлён, что «Акрон» ещё ни разу в этом сезоне не проиграл. Мы хорошо и продуктивно работаем. Рад, что всё так складывается», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинская команда одержала победу и трижды сыграла вничью.

Материалы по теме
Вратарь «Акрона» Васютин прокомментировал победную серию пенальти в матче с ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android