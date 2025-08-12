Вратарь «Акрона» Васютин: не удивлён беспроигрышной серией команды на старте сезона
Поделиться
Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о беспроигрышной серии тольяттинской команды на старте нынешнего сезона. Сегодня, 12 августа, «Акрон» в серии пенальти победил ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54' 1:1 Мусаев – 70'
«Не удивлён, что «Акрон» ещё ни разу в этом сезоне не проиграл. Мы хорошо и продуктивно работаем. Рад, что всё так складывается», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинская команда одержала победу и трижды сыграла вничью.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 12 августа 2025
-
20:56
-
20:46
-
20:38
-
20:37
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:21
-
19:20
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:42
-
18:40