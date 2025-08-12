Вратарь «Акрона» Васютин: не удивлён беспроигрышной серией команды на старте сезона

Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался о беспроигрышной серии тольяттинской команды на старте нынешнего сезона. Сегодня, 12 августа, «Акрон» в серии пенальти победил ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, 5:4 пен.).

«Не удивлён, что «Акрон» ещё ни разу в этом сезоне не проиграл. Мы хорошо и продуктивно работаем. Рад, что всё так складывается», — сказал Васютин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинская команда одержала победу и трижды сыграла вничью.

