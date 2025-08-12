Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Акроне» оценили дебют Марадишвили за команду и прокомментировали травму Беншимола
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:4 пен.) оценил дебют за команду полузащитника Константина Марадишвили. Помимо этого, специалист прокомментировал травму нападающего Жилсона Беншимола.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

— Как оцените дебют Марадишвили?
— Ему надо набрать кондиции. Он играет на ответственной позиции. Понятно, что ему пока не хватает выносливости.

— Беншимол получил повреждение.
— Там не должно быть ничего страшного. Надеюсь, к следующей игре будет готовиться, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы под руководством Марко Николича одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

