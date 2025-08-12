Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини высказался о результативной ошибке Торопа в матче ЦСКА с «Акроном»

Челестини высказался о результативной ошибке Торопа в матче ЦСКА с «Акроном»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, общался ли он с вратарём красно-синих Владиславом Торопом после его ошибки в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

«Нет, он хороший матч провёл, даже великолепный. Тороп невероятен. Ошибка? Думаю, партнёры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чём с ним говорить. Он провёл великолепный матч», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 53-й минуте игры Тороп сделал передачу на нападающего «Акрона» Солтмурада Бакаева, который перебросил голкипера красно-синих и открыл счёт во встрече.

Материалы по теме
Фото: результативная ошибка Торопа в матче ЦСКА с «Акроном» в Кубке России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android