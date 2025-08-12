Челестини высказался о результативной ошибке Торопа в матче ЦСКА с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, общался ли он с вратарём красно-синих Владиславом Торопом после его ошибки в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 5:4 пен.).

«Нет, он хороший матч провёл, даже великолепный. Тороп невероятен. Ошибка? Думаю, партнёры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чём с ним говорить. Он провёл великолепный матч», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 53-й минуте игры Тороп сделал передачу на нападающего «Акрона» Солтмурада Бакаева, который перебросил голкипера красно-синих и открыл счёт во встрече.

