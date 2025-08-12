Скидки
Не вошедшие в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА Забарный и Невеш полетят на матч с командой

Не вошедшие в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА Забарный и Невеш полетят на матч с командой
Футболисты «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш и Илья Забарный полетят с командой на матч за Суперкубок УЕФА в Удине (Италия), несмотря на то что не вошли в заявку на игру, сообщил журналист Фабрис Хокинс. В среду, 13 августа, парижане поборются за трофей с английским «Тоттенхэмом».

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Илья Забарный и Жоау Невеш не вошли в состав «ПСЖ». Однако оба игрока отправятся в Удине и сегодня вечером проведут тренировку с товарищами по команде», — написал Хокинс на странице в социальной сети Х.

Матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Тоттенхэм» пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удинезе в среду, 13 августа. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В сезоне-2024/2025 «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов разгромил «Интер» — 5:0. «Шпоры» стали победителями Лиги Европы. В решающем матче турнира лондонская команда выиграла у «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«ПСЖ» не включил Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок УЕФА
