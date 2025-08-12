Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В этом матче можно было их «прибивать». Челестини — игрокам ЦСКА после проигрыша «Акрону»

«В этом матче можно было их «прибивать». Челестини — игрокам ЦСКА после проигрыша «Акрону»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к футболистам красно-синих после поражения команды во встрече 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

«Давай, ребят, хорошо восстанавливаемся. В этом матче можно было их «прибивать». Надо было 4:0 выиграть. Но футбол в этом и есть. Сейчас восстанавливаемся. Ребята, думайте, что каждая деталь, каждый момент, он очень важен. Продолжать, продолжать, мы же сами видим, что нам всё под силу, у нас всё получается, только надо забивать, надо забивать свои моменты», — сказал Челестини в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Материалы по теме
Челестини высказался о результативной ошибке Торопа в матче ЦСКА с «Акроном»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android