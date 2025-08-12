«В этом матче можно было их «прибивать». Челестини — игрокам ЦСКА после проигрыша «Акрону»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к футболистам красно-синих после поражения команды во встрече 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

«Давай, ребят, хорошо восстанавливаемся. В этом матче можно было их «прибивать». Надо было 4:0 выиграть. Но футбол в этом и есть. Сейчас восстанавливаемся. Ребята, думайте, что каждая деталь, каждый момент, он очень важен. Продолжать, продолжать, мы же сами видим, что нам всё под силу, у нас всё получается, только надо забивать, надо забивать свои моменты», — сказал Челестини в видео в телеграм-канале ЦСКА.

