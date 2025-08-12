«Зенит» — «Рубин»: Кассьерра реализовал пенальти на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Рубин» (Казань). Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан (Москва). На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ».

На 78-й минуте Кассьерра реализовал пенальти и оформил дубль. Ранее, на 62-й минуте, Мирлинд Даку открыл счёт в этой игре и вывел «Рубин» вперёд, но взятие ворот отменили, поскольку в одном из предыдущих эпизодов защитник казанцев Егор Тесленко сыграл рукой. Матео Кассьерра на 70-й минуте вывел «Зенит» вперёд.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».