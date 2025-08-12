Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Комо» арендовал Альваро Морату у «Милана» с правом выкупа

«Комо» арендовал Альваро Морату у «Милана» с правом выкупа
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский нападающий Альваро Мората продолжит карьеру в «Комо» на правах аренды, сообщается на сайте клуба.

32-летний Мората, права на которого принадлежат «Милану», проведёт в «Комо» сезон-2025/2026. Соглашение включает опцию выкупа.

«Я знаю Альваро много лет и всегда восхищался его игрой и тем, как он себя преподносит. Он умный нападающий, который выкладывается в самые ответственные моменты, и товарищ по команде, который вдохновляет всех вокруг. Мы очень рады видеть его здесь, в «Комо», — сказал главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.

«Я очень рад, что перешёл в «Комо». В прошлом году, играя против них, я смог оценить команду и проект. Вы видите, насколько они амбициозны. Обещаю болельщикам и клубу, что буду выкладываться на 200% на каждой тренировке и в каждом матче. С нетерпением жду возможности надеть эту футболку», — отметил Мората.

С февраля 2025 года Мората находился в «Галатасарае» в аренде из «Милана», срок которой должен быть истечь в январе 2026 года. Затем испанец досрочно вернулся в «Милан», чтобы перейти в «Комо». За время игры за турецкий клуб Мората провёл 16 встреч, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 11 млн.

Материалы по теме
Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ
Лучший клуб Казахстана исторически близок к ЛЧ. В составе «Кайрата» есть экс-игроки РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android