Гришин — о Торопе: каждый вратарь должен наделать ошибок, чтобы их не повторять

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал результативную ошибку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

«Была предсказуемая игра: ЦСКА полностью владел преимуществом, а «Акрон» играл глубоко по схеме 5-4-1, ожидая ошибки армейцев, что и случилось. Счёт на табло несправедливый, красно-синие должны были выигрывать в основное время. Говорят, что пенальти — это лотерея, но я с этим никогда не соглашусь. Пенальти — мастерство бьющего футболиста.

Что касается ошибки Торопа, он захотел развить атаку низом, но в итоге переоценил эпизод и «привёз». Влад очень хорошо играет ногами, и в этом матче он отдал три такие передачи, которые не могут отдать даже некоторые полузащитники. Каждый вратарь должен наделать своих ошибок, чтобы их не повторять», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.