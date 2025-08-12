Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин — о Торопе: каждый вратарь должен наделать ошибок, чтобы их не повторять

Гришин — о Торопе: каждый вратарь должен наделать ошибок, чтобы их не повторять
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал результативную ошибку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54'     1:1 Мусаев – 70'    

«Была предсказуемая игра: ЦСКА полностью владел преимуществом, а «Акрон» играл глубоко по схеме 5-4-1, ожидая ошибки армейцев, что и случилось. Счёт на табло несправедливый, красно-синие должны были выигрывать в основное время. Говорят, что пенальти — это лотерея, но я с этим никогда не соглашусь. Пенальти — мастерство бьющего футболиста.

Что касается ошибки Торопа, он захотел развить атаку низом, но в итоге переоценил эпизод и «привёз». Влад очень хорошо играет ногами, и в этом матче он отдал три такие передачи, которые не могут отдать даже некоторые полузащитники. Каждый вратарь должен наделать своих ошибок, чтобы их не повторять», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Фото: результативная ошибка Торопа в матче ЦСКА с «Акроном» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android