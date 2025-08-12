«Реал» раскритиковал идею проведения матча Ла Лиги с участием «Барселоны» в США

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором осудил инициативу по организации матча испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Ранее СМИ сообщали, что в понедельник, 11 августа, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила данную идею.

«Мадридский «Реал» хочет заявить своим «сосьос» (официально зарегистрированные члены клуба), болельщикам и поклонникам футбола в целом о решительном неприятии предложения провести за пределами Испании матч 17-го тура чемпионата Национальной лиги Первого дивизиона между футбольными клубами «Вильярреал» и «Барселона».

Этот шаг, предпринятый без предварительной информации или консультаций с клубами, участвующими в указанном соревновании, нарушает основополагающий принцип территориальной взаимности, который действует в соревнованиях лиги с двумя кругами (один домашний матч, а другой — гостевой), нарушая конкурентный баланс и предоставляя чрезмерное спортивное преимущество клубам.

Честность соревнований требует, чтобы все встречи проводились в одинаковых условиях для всех команд. Изменение этого режима в одностороннем порядке нарушает равенство у соперников, ставит под угрозу легитимность результатов и создаёт неприемлемый прецедент, который открывает двери для исключений, основанных на интересах, выходящих за рамки чисто спортивного, с явным ущемлением спортивной честности и риском фальсификации результатов соревнований. Если это предложение будет реализовано, его последствия станут настолько серьёзными, что для футбольного мира наступит время до и после», — сказано в заявлении «сливочных».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: