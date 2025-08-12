Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Динамо» Мх: Агаларов открыл счёт с пенальти на 87-й минуте матча Кубка России

«Спартак» — «Динамо» Мх: Агаларов открыл счёт с пенальти на 87-й минуте матча Кубка России
В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. Махачкалинское «Динамо» открыло счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

На 87-й минуте отличился Гамид Агаларов, который реализовал пенальти в ворота Ильи Помазуна. 11-метровый удар был назначен за нарушение правил Пабло Солари на Темиркане Сундукове в штрафной площади.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

