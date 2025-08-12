Скидки
Тренер «Спартака» Сакич объяснил отсутствие Жедсона в заявке команды на матч с «Динамо» Мх

Тренер «Спартака» Сакич объяснил отсутствие Жедсона в заявке команды на матч с «Динамо» Мх
Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил, почему полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш отсутствует в заявке команды на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (12 августа).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

– Почему нет Жедсона Фернандеша в составе?
– Он получил небольшое повреждение в матче с «Локомотивом». Как раз в том моменте, когда мы могли заработать пенальти. Но ничего серьёзного, решили его поберечь.

– У «Спартака» не самый удачный старт сезона.
– Что нужно сделать сейчас? Только победить. Победа является лекарством в любых ситуациях. И мы постараемся её добыть.

– «Динамо» очень хорошо прессингует. Как этому противостоять?
– Да, у Махачкалы крепкая команда. Мы знаем её сильные качества. Но если мы правильно подойдём к игре, то всё будет хорошо, — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

Как появился «Спартак»:

