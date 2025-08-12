Тренер «Спартака» Сакич объяснил отсутствие Жедсона в заявке команды на матч с «Динамо» Мх

Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил, почему полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш отсутствует в заявке команды на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (12 августа).

– Почему нет Жедсона Фернандеша в составе?

– Он получил небольшое повреждение в матче с «Локомотивом». Как раз в том моменте, когда мы могли заработать пенальти. Но ничего серьёзного, решили его поберечь.

– У «Спартака» не самый удачный старт сезона.

– Что нужно сделать сейчас? Только победить. Победа является лекарством в любых ситуациях. И мы постараемся её добыть.

– «Динамо» очень хорошо прессингует. Как этому противостоять?

– Да, у Махачкалы крепкая команда. Мы знаем её сильные качества. Но если мы правильно подойдём к игре, то всё будет хорошо, — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

Как появился «Спартак»: