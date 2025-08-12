Тренер ЦСКА Челестини: в матче с «Акроном» нас подвела реализация
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о результате матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54' 1:1 Мусаев – 70'
«Думаю, сегодня нас подвела реализация. В этой игре у нас было много хороших действий и эпизодов. Несмотря на серьёзную ротацию, я узнавал свою команду с точки зрения идеи игры.
В матче с «Рубином» у нас была потрясающая реализация. И сегодня у нас было немало опасных моментов — то есть тех, что происходят в двух-трёх метрах от ворот — на те же пять голов, но мы их не забили. Это и есть футбол, но мне важнее то, что команда доминировала на поле и показывала желание победить», — приводит слова Челестини официальный сайт ПФК ЦСКА.
