«Карабах» разгромил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» (Азербайджан) и «Шкендией» (Северная Македония). Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Карабаха» забитыми мячами отметились Кади Боржес, Нериман Ахундзаде, Марко Янкович, Леандру Андраде. Также защитник «Шкендии» Клисман Цаке забил автогол. За гостей забитым мячом отметился Фабрис Тамба, поразивший ворота соперника на 10-й минуте.

В первой встрече «Карабах» победил со счётом 1:0. Таким образом, азербайджанская команда вышла в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов.

