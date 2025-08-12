Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карабах — Шкендия, результат матча 12 августа 2025, счет 5:1, квалификация Лиги чемпионов 2025/2026

«Карабах» разгромил «Шкендию» в матче квалификации Лиги чемпионов
Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» (Азербайджан) и «Шкендией» (Северная Македония). Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2025, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
5 : 1
Шкендия
Тетово, Северная Македония
0:1 Тамба – 10'     1:1 Цаке – 16'     2:1 Боржес – 18'     3:1 Ахундзаде – 33'     4:1 Янкович – 35'     5:1 Андраде – 59'    

В составе «Карабаха» забитыми мячами отметились Кади Боржес, Нериман Ахундзаде, Марко Янкович, Леандру Андраде. Также защитник «Шкендии» Клисман Цаке забил автогол. За гостей забитым мячом отметился Фабрис Тамба, поразивший ворота соперника на 10-й минуте.

В первой встрече «Карабах» победил со счётом 1:0. Таким образом, азербайджанская команда вышла в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
