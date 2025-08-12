Тренер ЦСКА Челестини высоко отозвался о поддержке болельщиков команды
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поддержке болельщиков армейцев во время матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Бакаев – 54' 1:1 Мусаев – 70'
— Как вам поддержка армейских болельщиков?
— Это невероятно. В голове не укладывается, что такая поддержка может быть посреди рабочей недели, в пять часов вечера, в городе, до которого из Москвы лететь полтора часа. Потрясающе, что в Самару приехало столько болельщиков ЦСКА! Мы все бесконечно им благодарны. Жаль, что мы не смогли отпраздновать победу вместе с ними. Но могу сказать, что футболисты оставили всех себя на поле, — приводит слова Челестини официальный сайт ПФК ЦСКА.
